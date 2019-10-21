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Convocati Brescia, Balotelli ce la fa. Ecco la lista dei 19 di Corini..

In vista della sfida di questa sera contro la Fiorentina, il tecnico del Brescia, Eugenio Corini, ha diramato la lista dei convocati. C'è Balotelli, nonostante le parole di ieri del tecnico in confere...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 ottobre 2019 13:37
Convocati Brescia, Balotelli ce la fa. Ecco la lista dei 19 di Corini.. - BRESCIA, ITALY - SEPTEMBER 15: Brescia Calcio head coach Eugenio Corini looks on during the Serie A match between Brescia Calcio and Bologna FC at Stadio Mario Rigamonti on September 15, 2019 in Brescia, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Ima
BRESCIA, ITALY - SEPTEMBER 15: Brescia Calcio head coach Eugenio Corini looks on during the Serie A match between Brescia Calcio and Bologna FC at Stadio Mario Rigamonti on September 15, 2019 in Brescia, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Ima
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In vista della sfida di questa sera contro la Fiorentina, il tecnico del Brescia, Eugenio Corini, ha diramato la lista dei convocati. C'è Balotelli, nonostante le parole di ieri del tecnico in conferenza stampa. Questo l'elenco completo:

Portieri: Joronen, Alfonso.
Difensori: Sabelli, Mateju, Gastaldello, Chancellor, Cistana, Semprini.
Centrocampisti: Tonali, Spalek, Zmrhal, Morosini, Bisoli, Dessena, Romulo.
Attaccanti: Donnarumma, Ayè, Matri, Balotelli.

 

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