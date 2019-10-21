Convocati Brescia, Balotelli ce la fa. Ecco la lista dei 19 di Corini..
In vista della sfida di questa sera contro la Fiorentina, il tecnico del Brescia, Eugenio Corini, ha diramato la lista dei convocati. C'è Balotelli, nonostante le parole di ieri del tecnico in confere...
A cura di Redazione Labaroviola
21 ottobre 2019 13:37
In vista della sfida di questa sera contro la Fiorentina, il tecnico del Brescia, Eugenio Corini, ha diramato la lista dei convocati. C'è Balotelli, nonostante le parole di ieri del tecnico in conferenza stampa. Questo l'elenco completo:
Portieri: Joronen, Alfonso.
Difensori: Sabelli, Mateju, Gastaldello, Chancellor, Cistana, Semprini.
Centrocampisti: Tonali, Spalek, Zmrhal, Morosini, Bisoli, Dessena, Romulo.
Attaccanti: Donnarumma, Ayè, Matri, Balotelli.
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