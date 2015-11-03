Notizie Brescia Fiorentina Fiorentina

Brescia-Fiorentina, indagini chiuse: 4 Daspo ai tifosi delle rondinelle per aggressione e rapina
30 ottobre 2019 14:00
Lazzari: "Badelj uomo insostituibile per Montella. Sottil grande impatto sulla gara. Castrovilli.."
22 ottobre 2019 18:59
Brescia-Fiorentina è stata la partita in cui si è corso di più dell'ottava giornata di Serie A
22 ottobre 2019 18:56
(FOTO) Dragowski diventa cameriere..per Ribery. Divertente posa del portiere polacco nelle stories
22 ottobre 2019 14:59
Corriere dello Sport: analizzando i dati della gara, la Fiorentina meritava più del pareggio
22 ottobre 2019 11:24
Dessena, il calciatore lascia il campo in lacrime dopo scontro con Pulgar. Domani accertamenti..
22 ottobre 2019 00:42
Montella: "Abbiamo creato tanto. Difesa a 3 ci da solidità. Vlahovic nel finale.."
22 ottobre 2019 00:21
Convocati Brescia, Balotelli ce la fa. Ecco la lista dei 19 di Corini..
21 ottobre 2019 13:37
Bisoli: "Chiesa è un generoso. Quando sarà maturo sarà un vero bomber. Montella ha rischiato ma ora.."
19 ottobre 2019 18:04
Joronen: "Serie A è uno dei migliori 4 campionati d'Europa. Ribery e Chiesa? Li abbiamo studiati.."
18 ottobre 2019 14:58
ACF, Domani la conferenza stampa pre-Brescia del tecnico Montella. Ecco l'orario..
18 ottobre 2019 13:51
Prandelli: "A Firenze con la nuova società è stato ritrovato l'entusiasmo che ha ravvinicinato città e tifosi"
17 ottobre 2019 22:10
Nani: "Lunedì sarà spettacolo al Rigamonti. Ribery come fu Guardiola nel mio Brescia"
16 ottobre 2019 22:36
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