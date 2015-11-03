Notizie Brescia Fiorentina Fiorentina

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Brescia-Fiorentina, indagini chiuse: 4 Daspo ai tifosi delle rondinelle per aggressione e rapina

30 ottobre 2019 14:00

Lazzari: "Badelj uomo insostituibile per Montella. Sottil grande impatto sulla gara. Castrovilli.."

22 ottobre 2019 18:59

Brescia-Fiorentina è stata la partita in cui si è corso di più dell'ottava giornata di Serie A

22 ottobre 2019 18:56

(FOTO) Dragowski diventa cameriere..per Ribery. Divertente posa del portiere polacco nelle stories

22 ottobre 2019 14:59

Corriere dello Sport: analizzando i dati della gara, la Fiorentina meritava più del pareggio

22 ottobre 2019 11:24

Dessena, il calciatore lascia il campo in lacrime dopo scontro con Pulgar. Domani accertamenti..

22 ottobre 2019 00:42

Montella: "Abbiamo creato tanto. Difesa a 3 ci da solidità. Vlahovic nel finale.."

22 ottobre 2019 00:21

Convocati Brescia, Balotelli ce la fa. Ecco la lista dei 19 di Corini..

21 ottobre 2019 13:37

Bisoli: "Chiesa è un generoso. Quando sarà maturo sarà un vero bomber. Montella ha rischiato ma ora.."

19 ottobre 2019 18:04

Joronen: "Serie A è uno dei migliori 4 campionati d'Europa. Ribery e Chiesa? Li abbiamo studiati.."

18 ottobre 2019 14:58

ACF, Domani la conferenza stampa pre-Brescia del tecnico Montella. Ecco l'orario..

18 ottobre 2019 13:51

Prandelli: "A Firenze con la nuova società è stato ritrovato l'entusiasmo che ha ravvinicinato città e tifosi"

17 ottobre 2019 22:10

Nani: "Lunedì sarà spettacolo al Rigamonti. Ribery come fu Guardiola nel mio Brescia"

16 ottobre 2019 22:36

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