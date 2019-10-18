Joronen: "Serie A è uno dei migliori 4 campionati d'Europa. Ribery e Chiesa? Li abbiamo studiati.."

In vista del match in programma al Rigamonti contro la Fiorentina, il portiere del Brescia Jesse Joronen ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti all'oratorio di Torbole Casaglia. Com'è iniz...

In vista del match in programma al Rigamonti contro la Fiorentina, il portiere del Brescia Jesse Joronen ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti all'oratorio di Torbole Casaglia. Com'è iniziato il campionato? "Le gare che ci siamo trovati di fronte sono andate bene. Il campionato è di un livello molto alto. Voglio fare meglio per quanto mi riguarda, per crescere". Le sensazioni per le qualificazioni all'Europeo? " Non siamo ancora qualificati, ci serve un punto, sarebbe una qualificazione storica". Come hai trovato la Serie A? "È da top four in Europa, ogni calciatore è forte. È un grande campionato, per me e per la squadra. Mi spinge a migliorare il mio gioco". Cosa pensi dei tifosi? "Prima del derby con l'Atalanta ci sono molte partite, non ci penso ancora. È importante per tutti, me compreso. Quando arriverà ci penseremo, ma adesso siamo concentrati sulla Fiorentina". Cosa pensi di Ribery e Chiesa? "Sono due campioni, internazionali. Qursta é gente pronta e preparata per giocare a questi livelli.Li rispettiamocone tutti, ma la nostra preparazione non cambia. Corini ci fa studiare dei video, non è un segreto. Il metodo non cambia, si lavora duro e con intensità, per arrivare alla partite nel migliore dei modi". Ti piace la città? "È un posto molto vivibile Sono una persona semplice, mi alleno e sto parecchio a casa. Le persone mi hanno aiutato tanto. È un bel posto per me". Siete fermi da ventitré giorni. È difficile tornare a giocare? Siam o dei pro ed in quanto tali dobbiamo saper affrontare queste soste. Quando sei professionista devi avere una mentalità forte, anche se non hai giocato per un po' di tempo. Dipende da come la si vede, per alcuni può essere una cosa positiva. Stiamo facendo il possibile per tornare al meglio". Tre punti sarebbero fondamentali. "Lo sono in tutte le partite, non cambia nulla. Dobbiamo farne più possibili per salvarci".

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