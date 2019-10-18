Labaro Viola

ACF, Domani la conferenza stampa pre-Brescia del tecnico Montella. Ecco l'orario..

Domani, sabato 19 ottobre, alle ore 12:45, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Vincenzo Montella.Violachannel.tv

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 ottobre 2019 13:51
ACF, Domani la conferenza stampa pre-Brescia del tecnico Montella. Ecco l'orario.. - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Montella
Brescia Fiorentina
Condividi

Domani, sabato 19 ottobre, alle ore 12:45, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Vincenzo Montella.

Violachannel.tv

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok