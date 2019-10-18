ACF, Domani la conferenza stampa pre-Brescia del tecnico Montella. Ecco l'orario..
Domani, sabato 19 ottobre, alle ore 12:45, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Vincenzo Montella.Violachannel.tv
A cura di Redazione Labaroviola
18 ottobre 2019 13:51
Domani, sabato 19 ottobre, alle ore 12:45, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Vincenzo Montella.
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