Bisoli: "Chiesa è un generoso. Quando sarà maturo sarà un vero bomber. Montella ha rischiato ma ora.."

Pierpaolo Bisoli, é intervenuto nel corso del prpgramma A Pranzo Col Pentasport, é un doppio ex,da giocatore del Brescia e da vice allenatore viola - ecco le sue parole sulla sfida: "Chiesa e Ribery s...

Pierpaolo Bisoli, é intervenuto nel corso del prpgramma A Pranzo Col Pentasport, é un doppio ex,da giocatore del Brescia e da vice allenatore viola - ecco le sue parole sulla sfida: "Chiesa e Ribery sono bravi a scambiarsi, ti tolgono dei punto di riferimento. piacerebbe averli e Montella se li è ritrovati. La nota sorprendente di Ribery è che è venuto a Firenze non con un bagaglio ormai vecchio ma si è rimesso in gioco, per dimostrare che tipo di giocatore è ancora. E avere contro un giocatore come Chiesa crea problemi. Ma gli si chiede sempre una corsa in più, lui é un generoso e quabdo avrà acquusito esperoemza sarà un bero bomber. Non può essere sempre lucido. Arriverà però anche il momento in cui farà una corsa in meno per essere più freddo sotto porta. Montella? Sta trovando la quadratura, dopo un momento in cui poteva anche essere sostituito. La Fiorentina ora ha un futuro assicurato con tanti giovani. Brescia ha fatto buone prestazioni contro Juve e napoli ma non è bastato, la giocata di un campione a volte è la differenza tra A e B. Mio figlio Dimitri? Si è fatto da solo, ha giocato tutte le categorie per essere in A, ma io lo giudico sempre come allenatore e non come padre".