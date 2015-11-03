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Notizie Bisoli Fiorentina

Bisoli su Fortini: "È un patrimonio della Fiorentina ma deve giocare. Gli consiglio di rimanere a Firenze"

23 gennaio 2026 18:50

Bisoli su Paratici: "Il migliore sulla piazza, ma non sarà semplice fare una rivoluzione a gennaio"

29 dicembre 2025 15:30

Bisoli sul rigore col Sassuolo: "Non voglio consigliare Vanoli ma io li avrei mandati entrambi sotto la doccia"

11 dicembre 2025 16:17

Bisoli: "Vanoli l'uomo giusto per Firenze, Goretti sa stare nei grandi spogliatoi. La Viola grazie a loro può risalire"

15 novembre 2025 14:51

Bisoli: "La Fiorentina prenda Caviglia, sarà un grande colpo. I viola possono andare in Champions"

06 agosto 2025 00:09

Bisoli: "Vlahovic deve ancora maturare. Servirebbe un po' di gratitudine verso la Fiorentina"

12 ottobre 2021 22:38

Bisoli: "Centrocampo Viola? Uno dei migliori della Serie A. Italiano scelta giusta, brava la società ad accontentarlo"

08 settembre 2021 16:05

Brescia, infortunio in casa per Bisoli. Domani verrà sottoposto a un intervento chirurgico

21 giugno 2020 13:14

Bisoli su Iachini: "Panchina viola un premio alla carriera. Montella? Troppe occasioni mancate.."

08 gennaio 2020 13:43

Bisoli: "Chiesa è un generoso. Quando sarà maturo sarà un vero bomber. Montella ha rischiato ma ora.."

19 ottobre 2019 18:04

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