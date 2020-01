Pierpaolo Bisoli, ex vice allenatore della Fiorentina e padre di Dimitri centrocampista del Brescia, a TMW Radio durante ‘Stadio Aperto’ ha parlato della nuova avventura intrapresa da Giuseppe Iachini sulla panchina dei viola. Queste le sue dichiarazioni: “Darà anima e corpo per questa che si ripresenta come l’occasione della vita, non se lascerà sfuggire. Lui è un tipo che non molla mai, la squadra prenderàle sue sembianze. È bello che si arrivato lì, anche se non me lo sarei mai aspettato. Montella ha avuto tante opportunità, era inevitabile”.

