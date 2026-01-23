23 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:59

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bisoli su Fortini: “È un patrimonio della Fiorentina ma deve giocare. Gli consiglio di rimanere a Firenze”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Bisoli su Fortini: “È un patrimonio della Fiorentina ma deve giocare. Gli consiglio di rimanere a Firenze”

Redazione

23 Gennaio · 18:50

Aggiornamento: 23 Gennaio 2026 · 18:54

TAG:

#FiorentinaBisoliFortini

Condividi:

di

Pierpaolo Bisoli analizza il momento in casa Viola in vista di Fiorentina Cagliari e si sofferma su Fortini, al centro di voci di mercato

Pierpaolo Bisoli, ex collaboratore tecnico della Fiorentina ed ex allenatore del Cagliari, ha parlato a Radio FirenzeViola della partita di questo sabato: “È una partita interessante e delicata per entrambe. Una squadra rischia di essere risucchiata in una zona calda, mentre la Fiorentina può riuscire ad uscire da questa situazione. È chiaro che la situazione non sia delle migliori data la scomparsa del Presidente, che tutti mi hanno descritto come un signore e che può portare la Fiorentina a dare il meglio per rendergli onore. Il Cagliari dopo la vittoria contro la Juventus e in fiducia e viene a Firenze con la voglia di prendersi i tre punti”. 

Su Pisacane: “La società avrà fatto le sue valutazioni. Ora molte società puntano su profili giovani. Secondo me sta facendo benissimo perché si trova in una posizione relativamente tranquilla. Sta dando ragione alla dirigenza, poi è chiaro che ci sono società che preferiscono puntare sull’esperienza. Poi è anche vero che se i giovani non li fai allenare, l’esperienza non la fanno. Lui si è calato bene in questa realtà e secondo me sta facendo molto bene”.

Su Fortini: “Fortini è un patrimonio della Fiorentina. La società magari per paura di bruciarlo lo può cedere. Io credo che abbia bisogno di giocare con continuità. Io credo che Roma non è il luogo giusto. A Firenze è più sicuro di giocare rispetto alla Roma, perché non è facile entrare in sintonia con Gasperini. Penso che sia meglio che rimanga a Firenze”. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio