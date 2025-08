Bisoli: “La Fiorentina prenda Caviglia, sarà un grande colpo. I viola possono andare in Champions”

A Radio Bruno ha parlato Bisoli, ex allenatore di Nicolussi Caviglia. Ecco le sue parole: “Ho capito subito che ha personalità, un grande piede e intelligenza tattica. Se la Fiorentina lo prenderà si rivelerà un colpo importante. Mi ha impressionato quest’anno per come ha saputo leggere il campo, merita la Serie A. Secondo me può fare il regista. Pioli poi potrà dargli i giusti consigli per crescere”

Sulla Fiorentina in generale: “La Fiorentina non poteva fare di più, ha tenuto tutti i più forti. I viola hanno tutte le carte in regola per arrivare in Champions. Sta nascendo una grande squadra.”