Bisoli su Paratici: “Il migliore sulla piazza, ma non sarà semplice fare una rivoluzione a gennaio”

L’ex allenatore della Fiorentina, Pierpaolo Bisoli, ha parlato a Lady Radio della delicata situazione in casa Viola.

Le sue parole: “Nelle stagioni come questa pensi di aver costruito la miglior squadra di sempre, invece le cose ti si rivoltano contro. Non è facile cambiare il tecnico in corsa. E nemmeno fare una rivoluzione durante la sessione di mercato invernale. Serviranno dei giocatori funzionali a giocare per non retrocedere”.

Su Paratici: “È un dirigente di altissimo livello, non so se ce ne sono di meglio in giro”.

Conclude: “Con Zoff all’epoca trovammo 13-14 giocatori e li mentalizzammo per quell’obiettivo. Facemmo un ottimo finale di stagione. il mio consiglio è quello di trovare un gruppo di calciatori che facciano il bene della Fiorentina, non bisogna guardare in faccia a nessuno, basterebbero dieci vittorie, che non sono poche”.