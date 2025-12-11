Bisoli sul rigore col Sassuolo: "Non voglio consigliare Vanoli ma io li avrei mandati entrambi sotto la doccia"

Il mister, Pierpaolo Bisoli, analizza la situazione in casa Viola soffermandosi sul siparietto di Reggio Emilia

Pierpaolo Bisoli, vice allenatore della Fiorentina nella stagione 2004-05, è intervenuto a Radio FirenzeViola parlando dei comportamenti dei giocatori e della società: "Io credo che la cosa più giusta che possano fare è mettere da parte l'io e mettere prima la Fiorentina, perché non devono esserci egoismi e devono mantenere la categoria. È chiaro che la situazione è drammatica, quindi si deve togliere la pressione ai giocatori, che sono impauriti e mettersi in testa, che ogni partita può essere l'ultima. La Fiorentina con il Verona deve vincere, perché sennò si allontana troppo dalla zona salvezza".

Sul rigore di Reggio Emilia: "Io non voglio dare consigli a Vanoli. Per la mia esperienza sarebbero entrambi andati a fare la doccia. Serve un segnale forte, per far capire a tutti che la Fiorentina viene prima. Ora se il giocatore più forte non è pronto a fare tutto per la Fiorentina deve stare in panchina. Ora la Fiorentina deve salvarsi, perché è troppo importante, anche di fronte a scelte drastiche".

Sulla Conference: "Vincere aiuta a vincere. Anche per la gente stessa a cui fai vedere che hai bisogno di vincere. Stasera la Fiorentina deve scendere in campo come se fosse la Coppa dei Campioni".

Su Goretti: "Conosce i segreti dello spogliatoio, perché ha giocato. Bisogna dargli il tempo, è un ragazzo che conosce il calcio e deve essere aiutato dai giocatori e dalla società. Stiamo vicino Goretti e vedrete che la Fiorentina prima o poi ne verrà fuori".