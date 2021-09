Bisoli: “Centrocampo Viola? Uno dei migliori della Serie A. Italiano scelta giusta, brava la società ad accontentarlo”

Pierpaolo Bisoli, allenatore ed ex centrocampista, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare di alcuni temi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole.

“Secondo me la Fiorentina ha fatto una scelta giusta con Italiano. Ha idee nuove e coraggio. La tifoseria ha voglia di novità e gente che lotta sul campo. La voglia di attaccare e di avere la squadra alta si è vista già nelle prime due partite”.

MERCATO “La società è stata molto brava ad accontentare Italiano. In più a ciliegina è la permanenza di Vlahovic. Immagino che l’allenatore sia stato molto contento di questo. Maleh è un giocatore molto dinamico, moderno. Ha grande capacità di coprire il campo. Italiano ha bisogno di questi giocatori. I giovani quando fanno bene devono avere possibilità”.

CENTROCAMPO “Il centrocampo viola ha molta qualità, è forte, giovane e dinamico. Uno dei migliori della Serie A. È una prerogativa di Castrovilli. È un centrocampo leggero, ma non sempre si vince coi colossi. Se Italiano ha puntato su Bonaventura, Torreira e Castrovilli, avrà un motivo”.

PUBBLICO FIRENZE “È un’arma in più. Sa apprezzare anche quei momenti di difficoltà quando la squadra prova a raggiungere qualcosa in più, ma non ci riesce”.

DIFESA “Bisogna dare tempo agli interpreti di assimilare il gioco di italiano. Guardate cosa ha fatto l’anno scorso con lo Spezia”.

