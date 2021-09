Gonzalez e Quarta in campo a Bergamo? Possibile passaggio da Messi nel suo jet privato

Quello del rientro nelle rispettive squadre da parte dei sudamericani è un tema caldo in queste ore, con tutti i giocatori che arrivano dal Sud America che non potranno scendere in campo nella prossima giornata di campionato perchè giocheranno la loro ultima partita con la nazionale nella notte tra giovedi e venerdi. Non fanno eccezione i giocatori della Fiorentina Nico Gonzalez e Martinez Quarta. Ma in questo senso potrebbero avere un passaggio da Leo Messi, e tornare qualche ora prima a Firenze. Si perchè Leo Messi, subito dopo la partita con la sua nazionale, con il suo jet privato tornerà in Francia per giocare la partita con la maglia del Psg, un “passaggio” che i giocatori italiani, non solo Quarta e Gonzalez, potranno sfruttare. Insomma, una speranza in più per Italiano in vista di Atalanta-Fiorentina in programma sabato sera alle ore 20.45. Nel nome di Leo Messi.

