15 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:28

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bisoli: “Vanoli l’uomo giusto per Firenze, Goretti sa stare nei grandi spogliatoi. La Viola grazie a loro può risalire”

News

Bisoli: “Vanoli l’uomo giusto per Firenze, Goretti sa stare nei grandi spogliatoi. La Viola grazie a loro può risalire”

Redazione

15 Novembre · 14:51

Aggiornamento: 15 Novembre 2025 · 14:51

TAG:

#FiorentinaBisoliGorettiVanoli

Condividi:

di

Bisoli è intervenuto al Pentasport per approfondire la situazione in casa Fiorentina dopo l'arrivo di Vanoli e la promozione di Goretti

Il tecnico Pierpaolo Bisoli, che ha avuto Goretti come DS a Cosenza e a Perugia, ha parlato oggi a Radio Bruno nel corso del Pentasport per raccontarci qualcosa in più su di lui.

Le sue parole: “Goretti è una persona che sa stare nei grandi spogliatoi, è un uomo di calcio quindi conosce i calciatori e le loro caratteristiche. Sa stare al suo posto ed essere educato ma anche intervenire quando reputa più consono. Lui e Vanoli devono diventare come fratelli per riportare la Fiorentina in alto: uno si occupa della parte tecnica e del campo, e uno dei giocatori al di fuori”.

Bisoli si è poi soffermato su Vanoli: “Conosco Firenze, ho avuto l’opportunità di farci l’allenatore in seconda e penso che Vanoli sia quello giusto per questa piazza in questo momento, visto il suo carattere forte. Deve spogliare i giocatori di tutte le idee che si erano prefissati ad Agosto. Gioca chi condivide quest’obiettivo della salvezza: chi non lo fa, si faccia da parte. La chiave di lettura di Vanoli è fondamentale: non basta più la tecnica; adesso tutti devono adattarsi al pensiero di Vanoli per dare il via alla risalita”.

Conclude: “La paura di sbagliare può essere una motivazione, ma i giocatori dovrebbero essere abituati a questo tipo di pressioni”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio