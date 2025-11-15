Bisoli: “Vanoli l’uomo giusto per Firenze, Goretti sa stare nei grandi spogliatoi. La Viola grazie a loro può risalire”

Il tecnico Pierpaolo Bisoli, che ha avuto Goretti come DS a Cosenza e a Perugia, ha parlato oggi a Radio Bruno nel corso del Pentasport per raccontarci qualcosa in più su di lui.

Le sue parole: “Goretti è una persona che sa stare nei grandi spogliatoi, è un uomo di calcio quindi conosce i calciatori e le loro caratteristiche. Sa stare al suo posto ed essere educato ma anche intervenire quando reputa più consono. Lui e Vanoli devono diventare come fratelli per riportare la Fiorentina in alto: uno si occupa della parte tecnica e del campo, e uno dei giocatori al di fuori”.

Bisoli si è poi soffermato su Vanoli: “Conosco Firenze, ho avuto l’opportunità di farci l’allenatore in seconda e penso che Vanoli sia quello giusto per questa piazza in questo momento, visto il suo carattere forte. Deve spogliare i giocatori di tutte le idee che si erano prefissati ad Agosto. Gioca chi condivide quest’obiettivo della salvezza: chi non lo fa, si faccia da parte. La chiave di lettura di Vanoli è fondamentale: non basta più la tecnica; adesso tutti devono adattarsi al pensiero di Vanoli per dare il via alla risalita”.

Conclude: “La paura di sbagliare può essere una motivazione, ma i giocatori dovrebbero essere abituati a questo tipo di pressioni”.