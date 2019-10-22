(FOTO) Dragowski diventa cameriere..per Ribery. Divertente posa del portiere polacco nelle stories
Ecco di seguito la foto pubblicata dal numero 7 viola poco fa nelle stories sul social Instagram. Nell'occasione è Dragowski a servire il caffè del mattino al fuoriclasse viola:
A cura di Redazione Labaroviola
22 ottobre 2019 14:59
Ecco di seguito la foto pubblicata dal numero 7 viola poco fa nelle stories sul social Instagram. Nell'occasione è Dragowski a servire il caffè del mattino al fuoriclasse viola: