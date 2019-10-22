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(FOTO) Dragowski diventa cameriere..per Ribery. Divertente posa del portiere polacco nelle stories

Ecco di seguito la foto pubblicata dal numero 7 viola poco fa nelle stories sul social Instagram. Nell'occasione è Dragowski a servire il caffè del mattino al fuoriclasse viola:

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 ottobre 2019 14:59
(FOTO) Dragowski diventa cameriere..per Ribery. Divertente posa del portiere polacco nelle stories - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ecco di seguito la foto pubblicata dal numero 7 viola poco fa nelle stories sul social Instagram. Nell'occasione è Dragowski a servire il caffè del mattino al fuoriclasse viola:

(FOTO) Dragowski diventa cameriere..per Ribery. Divertente posa del portiere polacco nelle stories

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