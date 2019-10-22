Lazzari: "Badelj uomo insostituibile per Montella. Sottil grande impatto sulla gara. Castrovilli.."

L’ex centrocampista viola Andrea Lazzari è intervenuto a Lady Radio all'indomani del match Brescia-Fiorentina: “La Fiorentina ieri sera avrebbe meritato i 3 punti. Ha avuto una buona espressione di gi...

L’ex centrocampista viola Andrea Lazzari è intervenuto a Lady Radio all'indomani del match Brescia-Fiorentina: “La Fiorentina ieri sera avrebbe meritato i 3 punti. Ha avuto una buona espressione di gioco, ha fatto la partita ed a tempo scaduto ha avuto l’occasione con Castrovilli. È stata un’ottima Fiorentina. Tonali? Queste prime partite lo hanno esposto per le grandi doti tecniche e visione di gioco. È un giocatore che può far comodo a diverse squadr3 ambiziose. Castrovilli? L’ho conosciuto a Bari negli ultimi 6 mesi nel suo primo anno da aggregato alla prima squadra e già si notavano le sue doti. Anche ieri ha disputato un’ottima partita, ha personalità e stare dentro la gara. Certamente se continua così sarà presto preso in considerazione per la Nazionale. Badelj? È uno degli insostituibili per Montella non può rinunciare. È quello che dà i tempi, si trova nel posto giusto al momento giusto, riesce a capire se giocare di prima o tenere la palla. Montella lo toglie poco volentieri. Sottil? Mi ha stupito per la qualità e l’impatto sul match, sembrava che giocasse da tutta la partita. Ha avuto dei buoni spunti, lasciando sempre sul posto il marcatore. Anche nella chance avuta da Castrovilli nel recupero ha messo la palla giusta per Pulgar con precisione. Ha grandi doti tecniche, la Fiorentina può contare sui di lui per il futuro".