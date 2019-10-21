Dessena, il calciatore lascia il campo in lacrime dopo scontro con Pulgar. Domani accertamenti..

Brutta serata per Daniele Dessena. Il centrocampista del Brescia, nella ripresa della gara contro la Fiorentina, ha subito un colpo alla caviglia destra da Pulgar lasciando il campo in lacrime e in ba...

Brutta serata per Daniele Dessena. Il centrocampista del Brescia, nella ripresa della gara contro la Fiorentina, ha subito un colpo alla caviglia destra da Pulgar lasciando il campo in lacrime e in barella. Una torsione innaturale che ricorda il crac del 2015 (frattura scomposta di tibia e perone della stessa gamba) e che, come riporta Sky, ha immediatamente turbato anche tutti i suoi compagni di squadra.

Dalle prime ricostruzioni, per il classe '87 al momento si sospetta "soltanto" una forte contusione al perone, ma per sciogliere ogni riserva si dovrà aspettare ovviamente gli accertamenti medici in programma nelle prossime ore.

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