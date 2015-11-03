Notizie Dessena Fiorentina

Moviola Gazzetta, il rigore per il Brescia c'era. Giusto annullare i due gol della Fiorentina
23 giugno 2020 10:23
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22 giugno 2020 19:54
Dessena, si è rotto il malleolo. Ecco di quanto saranno i tempi di recupero
23 ottobre 2019 11:09
Pulgar e il lungo confronto con Gastaldello a fine partita, il cileno addolorato per il fallo a Dessena
22 ottobre 2019 19:26
Mario Balotelli duro sui social sul fallo di Pulgar su Dessena nel secondo tempo: "Ma la Var?"
22 ottobre 2019 11:20
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