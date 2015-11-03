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Notizie Dessena Fiorentina

Moviola Gazzetta, il rigore per il Brescia c'era. Giusto annullare i due gol della Fiorentina

23 giugno 2020 10:23

Al 14' Caceres atterra in area Dessena, calcio di rigore per il Brescia. Donnarumma fa 1-0 dal dischetto

22 giugno 2020 19:54

Dessena, si è rotto il malleolo. Ecco di quanto saranno i tempi di recupero

23 ottobre 2019 11:09

Pulgar e il lungo confronto con Gastaldello a fine partita, il cileno addolorato per il fallo a Dessena

22 ottobre 2019 19:26

Mario Balotelli duro sui social sul fallo di Pulgar su Dessena nel secondo tempo: "Ma la Var?"

22 ottobre 2019 11:20

Dessena, il calciatore lascia il campo in lacrime dopo scontro con Pulgar. Domani accertamenti..

22 ottobre 2019 00:42

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Sett. 26
Sett. 43