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Dessena, si è rotto il malleolo. Ecco di quanto saranno i tempi di recupero

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, dopo il fallo di Pulgar, Dessena ha riportato la frattura del malleolo. Dunque infortunio non così terribile come si temeva, ma comunque sempre molto im...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 ottobre 2019 11:09
Dessena, si è rotto il malleolo. Ecco di quanto saranno i tempi di recupero -
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Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, dopo il fallo di Pulgar, Dessena ha riportato la frattura del malleolo. Dunque infortunio non così terribile come si temeva, ma comunque sempre molto importante. Il centrocampista del Brescia dovrà stare fuori 2-3 mesi.

La redazione di Labaroviola rinnova al calciatore gli auguri di una pronta guarigione

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