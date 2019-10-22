Labaro Viola

Pulgar e il lungo confronto con Gastaldello a fine partita, il cileno addolorato per il fallo a Dessena

In attesa che il Brescia comunichi novità sulle condizioni di Daniele Dessena, emergono i primi dettagli sull’immediato post partita di ieri sera. Secondo quanto riportano vari media, mentre Eugenio C...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 ottobre 2019 19:26
Pulgar e il lungo confronto con Gastaldello a fine partita, il cileno addolorato per il fallo a Dessena - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Brescia
Pulgar
Dessena
Condividi

In attesa che il Brescia comunichi novità sulle condizioni di Daniele Dessena, emergono i primi dettagli sull’immediato post partita di ieri sera. Secondo quanto riportano vari media, mentre Eugenio Corini in sala stampa esprimeva la sua preoccupazione per le condizioni del giocatore, nella pancia dello stadio Rigamonti di Brescia il viola Pulgar si è fermato a parlare con Daniele Gastaldello, suo compagno ai tempi del Bologna. A lui ha chiesto novità sull’infortunio di Dessena che intanto era stato portato in ospedale per esami strumentali. Pulgar ha voluto ribadire come non intendesse fare male all’avversario.

Calciomercato.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok