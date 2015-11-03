Notizie Infortinio Dessena Fiorentina

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Mario Balotelli duro sui social sul fallo di Pulgar su Dessena nel secondo tempo: "Ma la Var?"

22 ottobre 2019 11:20

Dessena, il calciatore lascia il campo in lacrime dopo scontro con Pulgar. Domani accertamenti..

22 ottobre 2019 00:42

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