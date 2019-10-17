Prandelli: "A Firenze con la nuova società è stato ritrovato l'entusiasmo che ha ravvinicinato città e tifosi"

L'ex allentore viola,Cesare Prandelli, ha parlato a Bresciaoggi.Ecco le sue parole: "Tutte e due le squadre sono per motivi differenti legate a me, ma proverò a guardarmi la partita da spettatore. L'i...

L'ex allentore viola,Cesare Prandelli, ha parlato a Bresciaoggi.

Ecco le sue parole: "Tutte e due le squadre sono per motivi differenti legate a me, ma proverò a guardarmi la partita da spettatore. L'incontro sarà molto bello dal punto di vista tattico. Dopo un periodo di depressione dal punto di vista calcistico hanno ritrovato l'entusiasmo, voglia di partecipare con la propria squadra. Tutto ciò è positivo per il calcio italiano perchè si parla di due piazze storiche. A Firenze la nuova società ha portato un progetto ambizioso che ha ravvicinato città e tifosi".