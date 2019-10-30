Brescia-Fiorentina, indagini chiuse: 4 Daspo ai tifosi delle rondinelle per aggressione e rapina

Concluse le indagini sul post Brescia-Fiorentina e la vicenda del tifoso viola aggredito.

La Nazione stamane in edicola rivela che le indagini della polizia di stato sono terminate, a seguito dell'aggressione e della rapina subita da un tifoso della Fiorentina, colpito prima con un calcio e poi con un pugno che gli ha causato la frattura del setto nasale, al termine della gara Brescia-Fiorentina dello scorso 21 ottobre sera.

Quattro i tifosi bresciani denunciati, che nel frattempo sono stati colti da un Daspo di 5 anni per ognuno di loro.