Montella: "Abbiamo creato tanto. Difesa a 3 ci da solidità. Vlahovic nel finale.."

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, é intervenuto ai microfoni di Skysport, dopo il pareggio di Brescia: " Sono soddisfatto per la prestazione dei miei ragazzi. Ci tengo subito a salutar...

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, é intervenuto ai microfoni di Skysport, dopo il pareggio di Brescia: " Sono soddisfatto per la prestazione dei miei ragazzi. Ci tengo subito a salutare e fare il mio in bocca al lupo a Daniele Dessena, spero torni presto in campo nelle migliori condizioni. Il Brescia sa stare in campo, organizzato a livello tattico e difensivo, la squadra non ha concesso niente tranne una palla gol nella ripresa per Balotelli. Nel finale ci abbiamo provato con forza, siamo stati molto solidi, e ci siamo giocati le carte che avevamo pur sapendo che il Brescia non ti fa giocare al meglio, anche la Juventus ha sofferto qua. Non abbiamo concluso le situazioni a nostro favore come si deve, ma nel complesso sono soddisfatto. Quale sarà il nostro campionato? Noi dobbiamo crescere di di partita in partita su tanti aspetti, abbiamo dato delle risposte propositive. Vlahovic nel finale è stato sfortunato altrimenti chissà quali discorsi si sarebbero sentiti oggi. Abbiamo qualità ed armi, anche chi sta giocando meno ci darà una mano come successo oggi a Sottil. Non concediamo molto, sono contento. Se Sottil è entrato troppo tardi? Lo volevo tonico e carico nel finale, è in un ruolo che non conosce a menadito, fargli fare tutta la partita in quel ruolo non era possibile.Non è preparato fisicamente e anche di concentrazione per quel ruolo lì. Abbiamo prodotto tanto, ma nell'ultima scelta siamo mancati. Sono contento anche di Lirola, forse poteva fare un po' meglio Dalbert. Il 3-5-2? Le prime partite giocavamo bene come continuità, ma ci mancava qualcosa come equilibrio, ora con tre centrali siamo migliorati anche perché con la qualità che hanno era difficile tenerne fuori uno. Ribery a tutta fascia nel 4-3-3 soffrirebbe fisicamente alla distanza poi".