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Notizie Montella Conferenza Fiorentina

ACF, domani la conferenza stampa al Franchi di Montella pre-Inter. Ecco l'orario..

13 dicembre 2019 13:32

ACF, domani la consueta conferenza stampa di Montella pre Verona. Ecco l'orario..

22 novembre 2019 14:40

Domani la conferenza stampa del tecnico Montella Pre - Sassuolo. Ecco l'orario

28 ottobre 2019 18:34

Montella: "Abbiamo creato tanto. Difesa a 3 ci da solidità. Vlahovic nel finale.."

22 ottobre 2019 00:21

Montella: "Ho visto lo spirito giusto. Troppi errori sottoporta. Ribery? Tornerà al 100%..

06 settembre 2019 23:29

La Figc annulla le sanzioni di inibizione di 3 mesi e multa di 10 mila euro a Pantaleo Corvino

03 agosto 2019 13:33

Montella: "ICC? Ho avuto risposte che cercavo. Ranieri ci ha sorpreso. Su Chiesa.."

25 luglio 2019 14:25

Montella: "Llorente? E’ un attaccante forte. Ho molta fiducia in Pradè. Chiesa lo vedo some sempre"

19 luglio 2019 22:14

Montella: "Fare punti allontanerà delusione. Presto daro' chance ai giovani viola. I DV.."

27 aprile 2019 15:16

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