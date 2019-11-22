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ACF, domani la consueta conferenza stampa di Montella pre Verona. Ecco l'orario..

La Fiorentina, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato che la consueta conferenza stampa della vigilia dell'allenatore Vincenzo Montella si terrà domani, sabato 23 novembre, alle 15:15 all'in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 novembre 2019 14:40
ACF, domani la consueta conferenza stampa di Montella pre Verona. Ecco l'orario.. - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato che la consueta conferenza stampa della vigilia dell'allenatore Vincenzo Montella si terrà domani, sabato 23 novembre, alle 15:15 all'interno dell'Artemio Franchi nella sala stampa Manuela Righini.

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