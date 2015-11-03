Notizie Verona Fiorentina Fiorentina

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Fiorentina affronta il peggior attacco del girone di ritorno: il Verona ha realizzato solo 2 gol nel 2025

20 febbraio 2025 17:09

L'uomo che non ti aspetti, Nzola decide Fiorentina-Brugge! Esplode il Franchi al 91'

02 maggio 2024 23:03

PAGELLE VIOLA, BENTORNATO CASTRO, VENUTI MALE, TERZIC SI RISCATTA, NICO MAI INCISIVO

22 dicembre 2021 20:30

Italiano: "Gioca Terzic, contro il Sassuolo il rammarico più grande, il Milan la gioia più bella"

21 dicembre 2021 15:16

FORM.UFFICIALE: QUARTA TITOLARE, CASTROVILLI ESCLUSO, PULGAR AMRABAT TITOLARI

20 aprile 2021 20:05

Verona-Fiorentina: la probabile formazione viola secondo i vari quotidiani in edicola oggi

24 novembre 2019 12:07

Hallfredsson: "L'Hellas Verona ha difficoltà a segnare ma il reparto difensivo è molto forte"

22 novembre 2019 20:44

ACF, domani la consueta conferenza stampa di Montella pre Verona. Ecco l'orario..

22 novembre 2019 14:40

Prandelli: "Notai Zurkowski anni fa, associa geometrie e dinamismo. Ribery? Si ricorderà.."

22 novembre 2019 14:19

Esclusiva De Sisti: "A Verona si vince, con Commisso dall'anno prossimo si lotta per la Champions"

22 novembre 2019 12:40

Marchionni elogia Commisso: "Fatto un gran lavoro in pochi mesi. Su Ribery: "Un campione.."

17 novembre 2019 14:57

Verona-Fiorentina, pronto il maxi esodo dei tifosi viola: saranno oltre 1500. I dettagli

17 novembre 2019 14:46

Amoruso: "3-5-2 da cambiare, col Verona Boa a centrocampo. Dal mercato un centrale alla Gonzalo.."

15 novembre 2019 13:43

Iachini: "Montella ed i suoi stiano attenti, a Verona sarà durissima. Vi racconto i punti di forza.."

13 novembre 2019 19:27

Squalificati, sono 13 i fermati. Oltre ai viola Pulgar e Castro anche Milan e Bologna perdono due calciatori..

12 novembre 2019 13:50

(FOTO) 47 anni fa l'esordio in viola dell'Unico 10. ACF rende onore ad Antognoni sui social..

15 ottobre 2019 14:28

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