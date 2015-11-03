Notizie Verona Fiorentina Fiorentina

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Italiano: "Gioca Terzic, contro il Sassuolo il rammarico più grande, il Milan la gioia più bella"
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Squalificati, sono 13 i fermati. Oltre ai viola Pulgar e Castro anche Milan e Bologna perdono due calciatori..
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