(FOTO) 47 anni fa l'esordio in viola dell'Unico 10. ACF rende onore ad Antognoni sui social..
Era il 15 Ottobre 1972. Quella domenica si giocò Verona-Fiorentina allo stadio Bentegodi. Da quel giorno ebbe inizio una meravigliosa storia d'amore, protagonisti Firenze ed il suo "Unico Dieci" ovver...
A cura di Redazione Labaroviola
15 ottobre 2019 14:28
Era il 15 Ottobre 1972. Quella domenica si giocò Verona-Fiorentina allo stadio Bentegodi. Da quel giorno ebbe inizio una meravigliosa storia d'amore, protagonisti Firenze ed il suo "Unico Dieci" ovvero Giancarlo Antognoni. Oggi ACF onora il suo capitano al 47' compleanno da quella data. Ecco di seguito il post che appare sui social: