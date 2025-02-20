Fiorentina affronta il peggior attacco del girone di ritorno: il Verona ha realizzato solo 2 gol nel 2025

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Verona al Bentegodi, in un match valido per il 26° turno di Serie A. I viola cercheranno il riscatto dopo la pesante sconfitta subita al Franchi contro il Com...

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Verona al Bentegodi, in un match valido per il 26° turno di Serie A. I viola cercheranno il riscatto dopo la pesante sconfitta subita al Franchi contro il Como di Fabregas, per mantenere vive le speranze di qualificazione europea. Intanto, il Verona di Zanetti detiene il record del peggior attacco nelle prime sei giornate del girone di ritorno: dal 2025, gli scaligeri hanno segnato solo 2 gol, uno contro il Monza (autorete di Lekovic) e uno di Tchatchoua contro il Venezia. A peggiorare la situazione dei gialloblù contribuisce l'assenza di Tengstedt, che potrebbe tornare in campo solo contro la Juventus il 2 marzo.

I gol realizzati dalle squadre di Serie A nel 2025: