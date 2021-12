Italiano: “Gioca Terzic, contro il Sassuolo il rammarico più grande, il Milan la gioia più bella”

Alla vigilia di Verona-Fiorentina il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa all’interno dello stadio Franchi, le sue parole:

“Il Verona in casa attacca con tanti uomini e fa duelli da cercare di non perdere, finiamo il girone di andata con una squadra che ti crea difficoltà enormi. In 10 hanno messo in difficoltà il Torino, dobbiamo tirare fuori tutte le energie che abbiamo. Speriamo di vincere.

Il lavoro va sempre meglio, nella prima fase eravamo altalenanti, adesso stiamo dando continuità ai risultati, domenica ho scoperto di avere giocatori che non mollano mai e che non vogliono mai perdere. Il giudizio è positivo ma non bisogna mai abbassare la guardia perchè siamo giovani, possiamo fare ancor di più di quello che stiamo facendo per finire bene. Ho detto ai ragazzi di fare l’ultimo sforzo.

Ho spiegato a Saponara il motivo della sostituzione dopo che era entrato ad inizio secondo tempo, mi è dispiaciuto sostituirlo, come mi è dispiaciuto non fare entrare qualche altra freccia che ci avrebbe permesso di vincere la partita. Ho una stima enorme di Saponara.

Vlahivic ancora non mi ha pagato la cena ma salderà il debito dopo le vacanze. Un attaccante deve avere sempre la voglia di ricercare la voglia di segnare e la fame, Vlahovic sta facendo quello. Sta segnando sempre perchè lo serviamo sempre meglio. Gli auguro il meglio e di battere questo record ma non deve essere un’ossessione

Domani gioca Terzic titolare, si allena sempre forte, l’ho sempre stimolato a non mollare perchè prima o poi sarebbe arrivata la sua opportunità. Deve stare sereno, non deve dimostrare nulla a nessuno.

Il rammarico più grande è stato non vincere contro il Sassuolo, abbiamo tirato 24 volte in porta e potevamo davvero vincere. La gioia più grande la vittoria contro il Milan, che non aveva mai perso, ho visto una stadio che non mollava mai e che ci ha spinto in maniera incredibile verso la vittoria

Il gol contro l’Atalanta di Simeone è la dimostrazione che è in fiducia, bisogna stare attenti, un altro grande pericolo è lo stadio e l’affetto dei tifosi dell’Hellas, bisogna temere tutto il Verona non solo un giocatore o una situazione”

