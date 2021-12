Guerini: “Torreira è uno Iachini più tecnico. I soldi della cessione di Vlahovic per vincere”

Vincenzo Guerini, ex giocatore ed ex dirigente della Fiorentina ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo Fiorentina-Sassuolo, le sue parole:

“Torreira è uno Iachini più tecnico, si tratta di un giocatore che si va voler bene, che può far innamorare i tifosi, è bravo tecnicamente. Mi ha impressionato per la personalità e la cattiveria quando l’ho visto per la prima volta, non aveva paura di niente. Vedere questa Fiorentina è piacevole, adesso mi diverto e guardo tutte le partite. Italiano ha capito cosa vuol dire allenare a Firenze. Qui giocare bene è fondamentale, la Fiorentina ha trovato l’allenatore perfetto per questa città. Su Vlahovic mi aspetto che la Fiorentina lo faccia pagare tanto per poi reinvestire quei soldi per rendere vincente questa squadra” conclude Guerini.

