Rocio Rodriguez: “Non mi è piaciuta la reazione di Vlahovic al cambio, non è bello per chi entra”

Rocio Rodriguez, moglie di Borja Valero, ha parlato all’interno della trasmissione “Il Pentasport” in onda su Radio Bruno, queste le parole della giornalista in merito a Vlahovic: “Non mi è piaciuta la reazione di Vlahovic per come ha reagito al cambio di Italiano, c’è anche un compagno che sta per entrare e quello che ha fatto non mi è piaciuto” conclude Rocio Rodriguez.

