Italiano ammette: “Vlahovic tolto perchè stanco. Rosso severo, Consigli super. Grazie Firenze”

Vincenzo Italiano ha parlato alla fine della partita tra Fiorentina e Sassuolo, le sue parole in sala stampa:

“Vlahovic uscito perchè non ne aveva più, bene la sua voglia di vincere ma tenerlo in campo, sempre dopo la linea della palla sarebbe stato rischioso. La reazione della squadra è stata strepitosa, bravo Consigli perchè con un gol alla fine del primo tempo l’avremmo vinta. Bene per la reazione, è stato stupendo, senza espulsione potevamo vincerla.

I ragazzi erano convinti di poterla vincere, adesso inizia a venir fuori la voglia di vincere di tanti ragazzi. Senza espulsione avrei messo Sottil, con il carattere e i suoi strappi gli avremmo messi in difficoltà. Espulsione molto severa, Biraghi era già ammonito e sapeva che sarebbe dovuto stare attento

Il rosso è stato veramente troppo severo per due corpo a corpo, giallo eccessivo, gli arbitri devono comprendere. Comunque ne stiamo prendendo tanti e troppo ingenuamente. Il Sassuolo ci ha lasciato giocare, i due centrali avrebbero dovuto sfruttare meglio questo aspetto. Oggi abbiamo vinto per la reazione.

Nell’arco del campionato può capitare una giornata in cui Consigli ha parato tutto, complimenti a lui e alla sua prestazione straordinaria. Oggi i tifosi mi hanno fatto venire i brividi, mi convinco che quello che stiamo facendo sta portando entusiasmo e la gente ci spinge dal primo all’ultimo minuto. Si sta creando qualcosa di unico e di straordinario, nel girone di ritorno possiamo davvero non porci limiti. In passato qualcuno veniva a comandare qui, adesso questo non accade più”

