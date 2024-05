L’uomo che non ti aspetti, Nzola decide Fiorentina-Brugge! Esplode il Franchi al 91′

Al 1’ il primo squillo è di Thiago che di destro prova la botta dalla distanza, palla sopra la traversa. Al 4’ la Fiorentina passa subito in vantaggio con una prodezza di Sottil, tiro a giro sul secondo palo imparabile per Jackers. All’8’ Bonaventura cambia gioco per Sottil che mette dentro per Biraghi, il capitano viola mette a sua volta al centro dove si stacca Nico ma non trova la coordinazione giusta, pallone che finisce alto sopra la traversa. Viola vicina al 2-0. Al 13’ ottima chiusura di Terracciano su Thiago, pericoloso il corridoio centrale aperto. Al 16’ braccio largo di Biraghi, Oliver va all’OFR, rigore per il Bruges. Dal dischetto Vanaken fa 1-1. Al 24’ occasione per la Fiorentina, addomestica una respinta ma poi non trova la precisione nella conclusione. Al 25’ azione fastidiosa di Jutlga, la Fiorentina non era salita nel modo giusto. Al 27’ Biraghi dentro per Nico che prova il colpo di testa. Al 33’ Nico prova il cross ma colpisce male il pallone. Al 36’ l’arbitro ammonisce Nico Gonzalez. Al 37’ girata di Belotti che si gira in un lampo e trova l’angolo, 2-1 Fiorentina al Franchi. Al 43’ Sottil dentro per Beltran che prova il colpo di testa che finisce di poco sopra la porta.

Al 51’ punizione dentro di Biraghi, incornata di Belotti, Jackers salva in angolo. Al 52’ fuori Sottil in lacrime per un infortunio alla spalla, al suo posto Kouame. Al 55’ girata di testa di Kouame, palla alta sopra la traversa. Al 60’ la Fiorentinq rischia grosso, Bruges vicino al pareggio. Sulla ripartenza della Fiorentina, Onyedika prende il secondo giallo, Brugge in 10. Al 63’ pasticcio difensivo della Fiorentina, Thiago infila il 2-2. Al 69’ tiro di Bonaventura, deviazione di Quarta che non trova la porta. Al 69’ ammonito Quarta. All’80’ Ikone bravo a calciare ma altrettanto Jackers a parare. All’82’ Bonaventura mette dentro per Belotti che non riesce a trovare la porta. All’84’ Dodo dentro per Belotti che all’indietro non colpisce bene la palla. All’88’ Nico anticipa tutti ma spara fuori. Al 91’ esplode il Franchi, Nzola entra e prima colpisce il palo poi firma il 3-2.