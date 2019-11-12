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Squalificati, sono 13 i fermati. Oltre ai viola Pulgar e Castro anche Milan e Bologna perdono due calciatori..

Ruslan Malinovskyi(Atalanta) e Ales Mateju (Brescia) sono stati squalificati per una giornata dal Giudice Sportivo dopo il 12° turno di Serie A giocato nello scorso weekend: oltre ai due, espulsi, si...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2019 13:50
Squalificati, sono 13 i fermati. Oltre ai viola Pulgar e Castro anche Milan e Bologna perdono due calciatori.. -
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Ruslan Malinovskyi(Atalanta) e Ales Mateju (Brescia) sono stati squalificati per una giornata dal Giudice Sportivo dopo il 12° turno di Serie A giocato nello scorso weekend: oltre ai due, espulsi, si aggiungono alla lista dei fermati Hernani del Parma, Bani e Danilo del Bologna, Bennacer e Calhanoglu del Milan, Castrovilli e Pulgar della Fiorentina, Tomovic e Cionek della SPAL, Becao e Okaka dell'Udinese. Entra invece in diffida Lucioni, ammonito per la quarta volta in stagione.

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