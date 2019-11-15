Amoruso: "3-5-2 da cambiare, col Verona Boa a centrocampo. Dal mercato un centrale alla Gonzalo.."

Lorenzo Amoruso, ex giocatore viola, ha parlato così del momento della Fiorentina all'emittente Radio Bruno Toscana: "Ribery è fondamentale rientri subito, Montella deve inventarsi qualcosa di nuovo,...

Lorenzo Amoruso, ex giocatore viola, ha parlato così del momento della Fiorentina all'emittente Radio Bruno Toscana: "Ribery è fondamentale rientri subito, Montella deve inventarsi qualcosa di nuovo, dato il 3-5-2 ormai comincia a dare segni di cedimento: c'è bisogno di una linfa nuova. Centrocampo? Secondo me Benassi si candida a titolare, Boateng neo tre di centrocampo sarà la mossa: darebbe esperienza al centrocampo. Verona e Lecce? Partite da vincere, ma serve umiltà e consapevolezza che non ci sono campionissimi. Vlahovic? Un fantasma nel primo primo tempo, la sua prestazione è stata la spiegazione data da Montella al fatto che non lo avesse mai fatto giocare. A Verona giocherei 4-3-3 con Caceres terzino bloccato. Gennaio? Avremo in calciatore per ruolo, finalmente sapremo chi è Pedro che, se farà bene come penso in questo mese, potrà diventare importante. In difesa sarebbe ideale un centrale alla Gonzalo, ma non è facile".