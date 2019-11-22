Hallfredsson: "L'Hellas Verona ha difficoltà a segnare ma il reparto difensivo è molto forte"

L'ex giocatore del Verona, Emil Hallfredsson, ha parlato ai micorfoni di Radio Bruno:"L’Hellas Verona ha iniziato molto bene, contro la viola sarà sicuramente una bella partita. Il punto debole dei gi...

L'ex giocatore del Verona, Emil Hallfredsson, ha parlato ai micorfoni di Radio Bruno:

"L’Hellas Verona ha iniziato molto bene, contro la viola sarà sicuramente una bella partita. Il punto debole dei gialloblù è la fase realizzativa mentre il reparto difensivo ha fatto molto bene fino ad ora. La Fiorentina ha un po’ deluso per l'ottima qualità dei singoli giocatori ma potrà fare tanti punti da qui in avanti. Pradè? Mi ha portato l'anno scorso ad Udine, è un grande professionista, e sicuramente avrà fatto le scelte più adatte per la squadra. De Paul? E’ un calciatore veramente forte, può fare la dfferenza anche nella Fiorentina, come in ogni top club italiano".