Iachini: "Montella ed i suoi stiano attenti, a Verona sarà durissima. Vi racconto i punti di forza.."

Giuseppe Iachini è un doppio ex della sfida tra Verona e Fiorentina e l'ex allenatore dell'Empoli ne ha parlato questa mattina a L'Arena: "Juric possiede una squadra ben amalgamata, sta facendo un gra...

Giuseppe Iachini è un doppio ex della sfida tra Verona e Fiorentina e l'ex allenatore dell'Empoli ne ha parlato questa mattina a L'Arena: "Juric possiede una squadra ben amalgamata, sta facendo un grande percorso in gialloblu. Amrabat, Rahmani e Kumbilla sono i tre punti cardine della rosa. Il da D'Amico è stato bravo ad andare a prendere i primi due e tenere il terzo. Se Amrabat mi assomiglia? Sì, lui è più dotato tecnicamente, gli auguro una grande carriera in futuro. Mi dispiace per la Fiorentina, ma la ripresa al Bentegodi sarà difficilissimo uscire con dei punti. I gialloblù hanno idee chiare ed una ottima preparazione atletica".

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