Bobby Duncan is on fire! Doppietta e assist con l'Inghilterra Under 19. "Grande prestazione, non vedo l'ora di ripetermi"

Bobby Duncan is on fire! Il giovane attaccante di proprietà della Fiorentina ha siglato una doppietta ed ha servito un assist nel 4-0 che la sua Inghilterra Under 19 ha rifilato ai pari età del Lussem...

A cura di Redazione Labaroviola 13 novembre 2019 18:36

Condividi