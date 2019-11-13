È duello con l'Inter per Florenzi, Conte lo vuole nella sua squadra. Ostacolo ingaggio

Il futuro di Alessandro Florenzi è sempre più al centro delle riflessioni di vari club. La Roma, che lo ha fin qui utilizzato al di sotto delle aspettative, potrebbe farlo partire (già quest'estate pe...

Il futuro di Alessandro Florenzi è sempre più al centro delle riflessioni di vari club. La Roma, che lo ha fin qui utilizzato al di sotto delle aspettative, potrebbe farlo partire (già quest'estate peraltro i giallorossi avevano pensato alla sua cessione) e per lui non mancano le pretendenti. Piace alla Fiorentina ma l'Inter è pronta a farsi sotto con forza. Conte lo vuole e i nerazzurri potrebbero esser disposti a sostenere il suo ingaggio (Florenzi percepisce 3,5 milioni all'anno). Le altre ipotesi portano al Cagliari che prova a cullare il sogno europeo - con i sardi la Roma ha in ballo il discorso relativo ad Olsen - e anche al Lione. Ma la pista francese non sembra poter decollare anche perchè il calciatore rischierebbe di uscire dai riflettori e di giocarsi pure qualche chance per la Nazionale e gli Europei.

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