PAGELLE VIOLA, BENTORNATO CASTRO, VENUTI MALE, TERZIC SI RISCATTA, NICO MAI INCISIVO

Fiorentina di scena a Verona per l’ultima partita della stagione, le pagelle dei giocatori viola

TERRACCIANO 5 Sbaglia posizione sul gol di Lasagna, che vedendolo troppo avanti, lo sorprende sul suo palo, nel finale regala pallone a Simeone che non sfrutta

VENUTI 5 In fase difensiva è il miglior avversario possibile per il Verona, se ne accorge Lasagna che gli fa il movimento alle spalle e segna. Spesso perde la marcatura (ODRIOZOLA 6 Quando entra lotta e non si fa mai sorprendere)

IGOR 6 Sbaglia anche lui nell’occasione del gol di Lasagna, il brasiliano non segue e non merca bene Lasagna che poi taglia su Venuti e sorprende Terracciano. Nel secondo tempo non sbaglia nulla e annulla tutti

MILENKOVIC 6,5 Il migliore nella difesa, salva spesso, dà la carica, non si fa mai sorprendere

TERZIC 6 Sbaglia tanto, anche cose abbastanza semplici, si fa prendere dall’emozione della prima da titolare. Poi il lampo dell’assist a Castro che gli vale la sufficienza e anche un finale in crescendo

TORREIRA 5,5 Non è la solita partita di precisione tecnica, lotta nel mezzo con alterna fortuna

BONAVENTURA 5,5 Solito lavoro oscuro e precisione tecnica e tattica, ha sui piedi una grande occasione ma si fa recuperare. Esce al 45′ per infortunio (CASTROVILLI 7 Entra bene, incide, strappa. Segna. Bentornato Castro)

DUNCAN 6,5 Solito lavori di quantità, spesso dà una mano in fase offensiva. Fa partite l’azione del pareggio con un bel diagonale. Si mangia una clamorosa occasione dove poteva fare tante cose ma sciupa tutto, comunque una buona prova

SOTTIL 5 Non riesce mai ad incidere, spesso perde palloni e si fa rubare la palla. Tenta di servire un paio di volte Vlahovic, ma sbaglia sempre la misura del passaggio (SAPONARA SV CALLEJON SV)

VLAHOVIC 5,5 Ha avuto pochi palloni giocabili, quando li ha ricevuti, ha lottato e cercato fare il più possibile. Massacrato dalle botte avversarie, partecipa all’azione del gol del pareggio

NICO GONZALEZ 5 Il peggiore della fase offensiva, sbaglia tanto, non crea nulla, pochi strappi, spesso cerca di strafare ma sbaglia

