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Verona-Fiorentina, pronto il maxi esodo dei tifosi viola: saranno oltre 1500. I dettagli

Nuovo maxi esodo dei tifosi viola in trasferta.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 novembre 2019 14:46
Verona-Fiorentina, pronto il maxi esodo dei tifosi viola: saranno oltre 1500. I dettagli - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Nazione in edicola oggi parla della prossima sfida al Bentegodi tra Verona e Fiorentina. Viste le tifoserie gemellate e l'orario più comodo per poter andare e ritornare nella stessa giornata (la partita si disputerà alle ore 15) si prevedono, sempre secondo il giornale in questione, oltre 1500 tifosi viola in trasferta.

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