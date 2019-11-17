Verona-Fiorentina, pronto il maxi esodo dei tifosi viola: saranno oltre 1500. I dettagli

Nuovo maxi esodo dei tifosi viola in trasferta.

La Nazione in edicola oggi parla della prossima sfida al Bentegodi tra Verona e Fiorentina. Viste le tifoserie gemellate e l'orario più comodo per poter andare e ritornare nella stessa giornata (la partita si disputerà alle ore 15) si prevedono, sempre secondo il giornale in questione, oltre 1500 tifosi viola in trasferta.