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Marchionni elogia Commisso: "Fatto un gran lavoro in pochi mesi. Su Ribery: "Un campione.."

Al portale FantaMaster.it, l'ex viola Marco Marchionni ha parlato di vari temi tra cui quello legato alla nuova Fiorentina di Commisso: "La viola ha sofferto l'avvio di stagione, però poi il gruppo è...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 novembre 2019 14:57
Marchionni elogia Commisso: "Fatto un gran lavoro in pochi mesi. Su Ribery: "Un campione.." -
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Al portale FantaMaster.it, l'ex viola Marco Marchionni ha parlato di vari temi tra cui quello legato alla nuova Fiorentina di Commisso: "La viola ha sofferto l'avvio di stagione, però poi il gruppo è venuto fuori e ha dimostrato le proprie qualità. Commisso sta facendo un gran lavoro in pochissimi mesi, ha portato calciatori di ottimo livello e pute confermando un allenatore valido come Vincenzo Montella; inoltre stanno puntando su giovani ed è bello vedere come li utilizzano senza paura.. Di Ribery che dire, sta dimostrando e confermando il grande campione che è, mettendosi a disposizione della squadra".

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