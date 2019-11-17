Marchionni elogia Commisso: "Fatto un gran lavoro in pochi mesi. Su Ribery: "Un campione.."

Al portale FantaMaster.it, l'ex viola Marco Marchionni ha parlato di vari temi tra cui quello legato alla nuova Fiorentina di Commisso: "La viola ha sofferto l'avvio di stagione, però poi il gruppo è...

Al portale FantaMaster.it, l'ex viola Marco Marchionni ha parlato di vari temi tra cui quello legato alla nuova Fiorentina di Commisso: "La viola ha sofferto l'avvio di stagione, però poi il gruppo è venuto fuori e ha dimostrato le proprie qualità. Commisso sta facendo un gran lavoro in pochissimi mesi, ha portato calciatori di ottimo livello e pute confermando un allenatore valido come Vincenzo Montella; inoltre stanno puntando su giovani ed è bello vedere come li utilizzano senza paura.. Di Ribery che dire, sta dimostrando e confermando il grande campione che è, mettendosi a disposizione della squadra".

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