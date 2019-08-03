La Figc annulla le sanzioni di inibizione di 3 mesi e multa di 10 mila euro a Pantaleo Corvino

La Corte di appello della Federcalcio ha accolto il ricorso dell'ex direttore generale della Fiorentina Corvino annullando le sanzioni di inibizione di 3 mesi e multa di 10mila euro inflitte dal tribu...

La Corte di appello della Federcalcio ha accolto il ricorso dell'ex direttore generale della Fiorentina Corvino annullando le sanzioni di inibizione di 3 mesi e multa di 10mila euro inflitte dal tribunale federale per essere intervenuto nel maggio scorso alla presentazione del nuovo mister Montella. Corvino era in quella fase già colpito da inibizione per altre vicende sportive. "Riguardo alla partecipazione alla conferenza stampa, la Corte federale ha riconosciuto la correttezza del comportamento del direttore Corvino tenuto nel corso della medesima conferenza stampa non causando alcuna violazione di norme disciplinari". Corvino, in base alla precedente inibizione, si doveva astenere da qualsiasi attività dirigenziale sportiva ma, secondo la Corte, la presenza alla conferenza stampa esula dalle attività societarie.

Fonte: Ansa