ACF, domani la conferenza stampa al Franchi di Montella pre-Inter. Ecco l'orario..
Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, parlerà domani, sabato 14 dicembre, alle ore 14:30, all’interno della sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi” per la consueta la co...
A cura di Redazione Labaroviola
13 dicembre 2019 13:32
Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, parlerà domani, sabato 14 dicembre, alle ore 14:30, all’interno della sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi” per la consueta la conferenza stampa della vigilia.
Violachannel.tv