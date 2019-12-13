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ACF, domani la conferenza stampa al Franchi di Montella pre-Inter. Ecco l'orario..

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, parlerà domani, sabato 14 dicembre, alle ore 14:30, all’interno della sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi” per la consueta la co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2019 13:32
ACF, domani la conferenza stampa al Franchi di Montella pre-Inter. Ecco l'orario.. - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, parlerà domani, sabato 14 dicembre, alle ore 14:30, all’interno della sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi” per la consueta la conferenza stampa della vigilia.

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