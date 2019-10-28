Domani la conferenza stampa del tecnico Montella Pre - Sassuolo. Ecco l'orario
Domani, martedì 29 ottobre, alle ore 11:30, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la consueta conferenza stampa della vigilia della gara di Vincenzo...
A cura di Redazione Labaroviola
28 ottobre 2019 18:34
Domani, martedì 29 ottobre, alle ore 11:30, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la consueta conferenza stampa della vigilia della gara di Vincenzo Montella.
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