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Domani la conferenza stampa del tecnico Montella Pre - Sassuolo. Ecco l'orario

Domani, martedì 29 ottobre, alle ore 11:30, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la consueta conferenza stampa della vigilia della gara di Vincenzo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 ottobre 2019 18:34
Domani la conferenza stampa del tecnico Montella Pre - Sassuolo. Ecco l'orario - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Domani, martedì 29 ottobre, alle ore 11:30, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la consueta conferenza stampa della vigilia della gara di Vincenzo Montella.

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