Montella: "ICC? Ho avuto risposte che cercavo. Ranieri ci ha sorpreso. Su Chiesa.."

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella è intervenuto in conferenza stampa, nella pancia della Red Bull Arena. Ecco le sue parole nel post gara: "É stata una competizione che mi ha dato tante...

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella è intervenuto in conferenza stampa, nella pancia della Red Bull Arena. Ecco le sue parole nel post gara: "É stata una competizione che mi ha dato tante risposte positive sul gruppo che alleno, era importante farsi conoscere in questo torneo. Il livello del gioco a tratti é stato altissimi per il periodo di preparazione che stiamo vivendo. Il ri ruotato complessivo non rispecchia la nostra prestazione. Mi sento di complimentarmi con tutti loro. I singoli? Ci si deve lavorare, ma ho avuto buone risposte da qualche giovane come Ranieri che, al centro della difesa, è stato positivo contro due attaccanti come De Tomas e Seferovic. Ci sono stati momenti un po' più difficili, specie ad inizio gara, teniamo conto del livello degli avversari. Il presidente ci teneva, dispiace molto per lui ma sono contento di come la squadra ha giocato e ha tenuto il campo. Seferovic? Vedevo già ai tempi le grandi potenzialità che aveva quando si allenava coi grandi, gli faccio i complimenti per aver raggiunto un club da Champions come il Benfica. Riguardo ai portoghesi, giocano un altro calcio in quanto a qualità e velocità. Chiesa? So di avere un bel rapporto con lui, credo si stia indirizzando in un cammino e non è facile. So che il mio compito è rapportarmi con i miei ragazzi solo comw allenatore".

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