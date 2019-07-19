Montella: "Llorente? E’ un attaccante forte. Ho molta fiducia in Pradè. Chiesa lo vedo some sempre"

Il mister Montella della Fiorentina ha parlato a Charlotte, in vista della sfida di domani contro l'Arsenal di Emery."Non posso commentare i nomi che sono fittizi e i giocatori che ci vengono associat...

Il mister Montella della Fiorentina ha parlato a Charlotte, in vista della sfida di domani contro l'Arsenal di Emery.

"Non posso commentare i nomi che sono fittizi e i giocatori che ci vengono associati. Ho molta fiducia in Pradè e bisogna focalizzarsi sui calciatori di cui ha parlato in conferenza. Cerchiamo certe caratteristiche sperando di riuscire a trovarne qualcuno. Llorente? E’ un attaccante forte, però non devo dire se è funzionale al progetto o meno. De Rossi? Alla fine non se l’è sentita di giocare per un’altra squadra italiana. Come stanno Chiesa e Milenkovic? Sono meno in condizione rispetto a Terzic e Zurkowski e non ho ancora scelto se farli giocare per uno spezzone di match domani. Federico lo vedo come sempre".