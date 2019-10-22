Corriere dello Sport: analizzando i dati della gara, la Fiorentina meritava più del pareggio

La Fiorentina ha creato molto più del Brescia: ai punti avrebbe senz'altro meritato la vittoria.

Il Brescia ha interrotto la serie di tre vittorie della Fiorentina e di quattro gare nelle quali i gigliati erano sempre riusciti a segnare. Ma secondo il Corriere dello Sport – Stadio, ai punti avrebbero meritato i viola di vincere: 13 conclusioni a 3 e 56% di possesso palla. Dopo il gol annullato dal Var ad Ayè, Pulgar e Castrovilli hanno comandato il centrocampo ed il Brescia è stato costretto a difendersi con tutti gli effettivi dietro la linea del pallone. Stessa storia nella ripresa, con la Fiorentina che ci ha provato nettamente di più ma non è bastato. Per i lombardi primo punto conquistato in casa.