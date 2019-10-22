Brescia-Fiorentina è stata la partita in cui si è corso di più dell'ottava giornata di Serie A

Brescia-Fiorentina: partita record in quanto a chilometri percorsi.

Direttamente dalle statistiche della Lega di Serie A apprendiamo come Brescia-Fiorentina sia stata la gara dell'ottava giornata di Campionato nella quale si sia corso di più (quasi 230 km: più precisamente 229,718 chilometri). Venendo alle squadre, i giocatori del Brescia hanno percorso 117,380 chilometri, quelli della Fiorentina 111,98.