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Brescia-Fiorentina è stata la partita in cui si è corso di più dell'ottava giornata di Serie A

Brescia-Fiorentina: partita record in quanto a chilometri percorsi.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 ottobre 2019 18:56
Brescia-Fiorentina è stata la partita in cui si è corso di più dell'ottava giornata di Serie A - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Direttamente dalle statistiche della Lega di Serie A apprendiamo come Brescia-Fiorentina sia stata la gara dell'ottava giornata di Campionato nella quale si sia corso di più (quasi 230 km: più precisamente 229,718 chilometri). Venendo alle squadre, i giocatori del Brescia hanno percorso 117,380 chilometri, quelli della Fiorentina 111,98.

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